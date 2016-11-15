В ЦБ России считают, что особых сдвигов в экономике страны не будет до 2019 года

Восстановление экономики России в ближайшие три года будет крайне медленным, а структурные реформы — незаметными с точки зрения результата, предупредила Госдуму глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет "Коммерсант".

Единственное относительно новое качественное суждение, которое позволила себе глава ЦБ,— предположение о том, что структурные реформы "в ближайшие три года", то есть до 2019 года, не будут внешне заметны и высокоинтенсивны. "Мы не ждем пока существенной перестройки экономики и увеличения ее потенциала. Дело в том, что увеличение потенциала роста экономики может быть только за счет структурных мер, а эффект от этих мер растянут во времени и накапливается по годам, он не появляется сразу, и мы это понимаем и должны это закладывать в своих прогнозах", - сказала глава ЦБ. Потенциал годового роста ВВП до 2019 года Банк России оценивает в базовом сценарии при неизменно низком уровне нефтяных цен ($40 за баррель) в 2%.

Читайте такжеК 2019 году более 20 миллионов россиян окажутся за чертой бедностиДва обзора Банка России — октябрьский бюллетень "О чем говорят тренды" и обзор ликвидности банковского сектора и финансовых рынков — позволяют говорить, что аналитики ЦБ по итогам октября 2016 года зафиксировали возвращение отклонявшихся в августе-сентябре (в основном из-за сверхпланового роста цен на нефть) трендов к расчетным. Главная новость обзоров — независимое поведение курсовой динамики при относительно волатильной нефти: эксперты ЦБ (их выводы могут не совпадать с официальной точкой зрения Банка России) констатируют: волатильность курса вернулась к показателям лета 2014 года. Одновременно с этим событием ЦБ говорит о возвращении инфляционных трендов к траектории, обеспечивающей снижение уровней инфляции к концу 2017 года до 4%. По расчетам департамента исследований и прогнозирования ЦБ, опрошенные компании закладывают в бюджеты медианное значение инфляции в 2017 году — 5,5%, в 2018-м — 4,8%, в 2019-м — 4,2%, большая часть опрошенных CFO компаний ожидает в 2017 году инфляцию в диапазоне 5-6%.