Китай ослабил курс юаня до 8-летнего минимума

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил во вторник курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 0,3% до 6,8495 за единицу, сообщает Росбалт.

"Это минимальное значение с 8 декабря 2008 года", - говорится в сообщении.

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11 ноября юань обновил шестилетний минимум к доллару, упав до наименьшего значения с сентября 2010 года. До нынешних показателей курс национальной валюты Китая снижался восемь дней подряд.

Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе прошлого года.

Китайский регулятор тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.