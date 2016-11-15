Проектом госбюджета-2017 планируется выделить регионам около 800 миллионов на образование

Правительство закладывает в проект государственного бюджета на 2017 год порядка 800 миллионов гривень субвенций, которые будут направлены в регионы для финансирования сферы образования.

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе конференции по вопросам образования в Киеве.

Она напомнила, что в этом году правительство выделило 600 миллионов гривень на закупку школьных автобусов и еще 300 миллионов гривень на оснащение опорных школ, которых насчитывается уже более 140.

"На 2017 год мы предполагаем через механизм субвенций выделить 300 миллионов гривень на оснащение, 200 миллионов гривень на школьные автобусы и 300 миллионов гривень только для объединенных территориальных общин (для финансирования программ образования на местах - УНИАН)", - сказала министр.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 миллиарда гривень, что на 15,1 миллиарда гривень больше показателя по предыдущему проекту, расходы - в сумме 790,4 миллиарда гривень, что на 15,1 миллиарда гривень больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 миллиарда гривень, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне в 2,296 триллиона гривень.

Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2017 год в первом чтении 20 октября.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 триллиона гривень, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.

По предварительной информации Бюджетного комитета Верховной Рады, проект госбюджета во втором чтении планируется к рассмотрению 8 декабря.