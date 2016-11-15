Гривня опустилась на межбанке ниже 26 за доллар

Во вторник, 15 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,99/26,04 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0850/29,1170 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4030 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,9241 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 130 сделок на сумму 58,22 млн долл.