Гривня опустилась на межбанке ниже 26 за доллар
13:13, 15 ноября 2016Финансы
1097
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0850/29,1170 грн/евро.
Иллюстрация REUTERS
Во вторник, 15 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,99/26,04 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Читайте такжеЭкспортная выручка: в Нацбанке объяснили причины стабильности гривни
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0850/29,1170 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4030 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,9241 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 130 сделок на сумму 58,22 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter