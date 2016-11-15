Депутаты ужесточили выдачу кредитов и повысили права заемщиков

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательную проверку кредитной организацией кредитоспособности заемщика, обязательное информирование заемщика об эффективной процентной ставке, а также изменение очередности погашения частей кредита в случае его просрочки.

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За принятие законопроекта №2455 «О потребительском кредитовании» за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель главы Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак сообщил, докладывая по законопроекту, что украинское законодательство о защите прав потребителей не учитывает специфику финансового сектора. В частности, отсутствует регулирование рекламы потребительских кредитов, оценка кредитоспособности потребителя, информирование потребителя об эффективной процентной ставке и остальных условиях договора, как это предусматривается в европейском законодательстве.

«Целью законопроекта является создание механизма потребительского кредитования, который обеспечит защиту прав как потребителей, так и кредитодателей, создаст соответствующую конкурентную среду на финансовом рынке, повысит уровень доверия населения по отношению к нему», - сказал Демчак.

Он добавил, что нормы законопроекта уже давно работают в Европейском Союзе и Украина обязалась их имплементировать в течение 3 лет с даты подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Данный законопроект разработан для имплементации норм ЕС о кредитных договорах для потребителей, а также унифицирует существующие в Украине отдельные законы о кредитовании.

Также отмечается, что исследование потребительского кредитования в Украине, проведенное в сентябре 2011 года, показало, что кредиторы не выполняют требование по раскрытию информации потенциальным заемщикам в период до заключения договора о реальных процентных ставках по кредитам. Результаты показали, что в некоторых случаях реальная годовая процентная ставка составляла 135%. В других случаях даже невозможно было рассчитать процентные ставки, которые применялись, поскольку не было никакой информации о дополнительных комиссионных и любых платежах.

Законопроект предусматривает обязательную проверку банком или другим финансовым учреждением кредитоспособности заемщика. Сегодня такая необходимость установлена лишь нормативно-правовыми актами Национального банка. Обязанность оценивать кредитоспособность заемщика для небанковских финансовых учреждений пока не установлена. Обязанность финансового учреждения провести оценку кредитоспособности подразумевает обязанность заемщика предоставить соответствующие документы.

Кредитные учреждения должны будут сообщать эффективную процентную ставку. В расчет эффективной ставки будут включаться все проценты по кредиту и платежи за другие услуги кредитодателя. Это требование будет применяться только в том случае, если рекламные материалы содержат любые данные по расходам потребителя.

Предлагается изменение очередности погашения требований по договору о потребительском кредите: в первую очередь будет выплачиваться сумма просроченного долга, во вторую - текущие платежи тела кредита и проценты, в третью - суммы штрафных санкций. По действующему законодательству основная сумма долга (тело кредита) уплачивается в третью очередь, а штрафные санкции во вторую, что приводит к тому, что потребители оказываются в ситуации, когда все их наличные средства направляются на погашение уже начисленных штрафных санкций, а сама задолженность не уменьшается.

Кроме того, до заключения договора кредитор должен уведомить потребителя об ориентировочной стоимости услуг третьих лиц (страховщиков, оценщиков и т.д.), если она ему известна. В то же время, проект закона не обязывает включать стоимость услуг третьих лиц в расчет эффективной процентной ставки и совокупной стоимости кредита.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 декабря 2015 года приняла в первом чтении законопроект №2455. При этом парламентарии отказались принять в первом чтении законопроект №2456 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг», который направлен на имплементацию законопроекта №2455.

Законопроект №2456 отправили на доработку в комитет. Данный документ предусматривает право Национального банка Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку защищать права потребителей финансовых услуг и применять финансовые санкции к нарушителям таких прав.