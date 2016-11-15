Рада приняла закон об усовершенствовании защиты прав потребителей финуслуг
Закон создает действующую систему защиты прав потребителей финансовых услуг и регламентирует порядок защиты прав потребителей при получении платежных услуг.
Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании защиты прав потребителей финансовых услуг, которыми предлагается предоставить государственным регуляторам дополнительные полномочия для защиты потребителей финансовых услуг.
За принятие законопроекта 2456-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг" за основу и в целом проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Заместитель главы Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак сообщил, докладывая по законопроекту, что он создает действующую систему защиты прав потребителей финансовых услуг и соответствует директиве 2007-64 ЕС, которая регламентирует порядок защиты прав потребителей при получении платежных услуг.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 декабря 2015 года приняла в первом чтении законопроект №2455. При этом парламентарии отказались принять в первом чтении законопроект №2456 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг", который направлен на имплементацию законопроекта №2455. Законопроект №2456 был отправлен на доработку в комитет. Данный документ предусматривает право Национального банка Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку защищать права потребителей финансовых услуг и применять финансовые санкции к нарушителям таких прав.
Сегодня, 15 ноября, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательную проверку кредитной организацией кредитоспособности заемщика, обязательное информирование заемщика об эффективной процентной ставке, а также изменение очередности погашения частей кредита в случае его просрочки.
За принятие законопроекта №2455 "О потребительском кредитовании" за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.