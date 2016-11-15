Нацбанк предупредил об угрозе стабильности гривни из-за политической дестабилизации в Украине

На межбанковский валютный рынок Украины на этой неделе продолжает давить политическая нестабильность, несмотря на наличие благоприятных фундаментальных внешних факторов.

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"Как следствие, курс гривни сегодня уже пересек отметку 26 грн за долл. США. Поэтому дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины", - говорится в сообщении Национального банка Украины.

"Хотя Украина продолжает получать значительные поступления валютной выручки от экспорта зерновых и растительного масла, а цены на сталь и железную руду на мировых рынках возобновили рост, обострение политической напряженности вызывает нервозность на валютном рынке, нивелирует влияние этих благоприятных факторов", - говорится в сообщении.

Национальный банк подчеркивает, что внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов на уровне 15,5 долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса в случае их дальнейшего усиления.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,99/26,04 грн/долл. В то время как в пятницу, 11 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов были на уровне 25,63/25,67.