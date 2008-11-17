G20 призывает к быстрым действиям по борьбе с кризисом

Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) в субботу призвали к принятию быстрых действий по спасению мировой финансовой системы от жесточайшего за последние 70 лет кризиса, а также к тому, чтобы больше учитывать мнение развивающихся стран в сложившейся обстановке, передает Рейтер.

Главы стран G20 высказались за ужесточение контроля над крупнейшими мировыми банками, регулирование рынка деривативов и ценных бумаг, а также выразили надежду на то, что к концу года странам удастся достичь прорыва в переговорах, касающихся мировой торговли.

"Мы должны заложить базу для реформирования, чтобы удостовериться в том, что мировой кризис, подобный этому, больше не повторится", - говорится в объединенном заявлении.

Также было решено провести следующий саммит в апреле грядущего года.

Действующий президент США Джордж Буш, уступающий свой пост в январе 2009 года избранному главе государства Бараку Обаме, назвал прошедший саммит "удачным", отметив, что лидеры стран мира пришли к ряду соглашений, в том числе касающихся свободного рынка и роста мировой экономики.

Он также сообщил, что в такой ситуации важным было разработать четкий план действий, однако очень важно было рассказать людям о том, что еще предстоит сделать.

Лидеры "двадцатки" также призвали центробанки к дальнейшему снижению ставок, а правительства стран мира к дополнительным мерам по стимулированию экономики. Они, однако, не представили какие-либо принципиально новые меры по выходу из сложившейся ситуации и признали необходимость поддержки денежной политики в соответствии с внутриэкономическими условиями каждой страны.

Тем не менее решения, сформулированные G20, могут активизировать усилия Конгресса США по принятию второго плана помощи экономике страны, которому противостоит действующий президент США, и поддерживает его преемник. Британия, которая быстрыми темпами движется в сторону рецессии, на фоне решения "двадцатки" в следующем месяце может объявить о снижении налогов.

Четко прозвучали слова об опасности бездействия: "Экономическая динамика в крупнейших экономиках мира существенно замедляется".

"Большая двадцатка" согласилась предоставить развивающимся странам место на Форуме финансовой стабильности (FSF), на котором ведущие банковские регуляторы оценивают банковские и рыночные риски.

Отныне FSF будет играть большую роль в определении финансовой политики и стандартов, которые будут воплощать в жизнь национальные финансовые регуляторы.

В краткосрочной перспективе, G20 также согласилась выделить больше мест развивающимся странам в МВФ и Всемирном банке.

Западные страны очень рассчитывают на их деньги для предоставления помощи банкам и странам, пострадавшим от финансового кризиса.

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун попытался заручиться поддержкой одного из крупнейших мировых экспортеров - Китая и богатой нефтью Саудовской Аравии, а также выступил с призывом изменить мировую финансовую архитектуру, основы которой были заложены Бреттонвудским соглашением.

Однако, министр финансов Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф сообщил Рейтер, что его страна не планирует выделять МВФ больше средств.

"Ходило множество слухов, что мы собираемся оплатить здесь все счета, но это не так", - сказал министр.

Япония заявила, что надеется на то, что Китай пополнит казну МВФ, являющегося мировым финансовым полицейским, но в котором до настоящего времени главную роль играли США и другие члены "Большой семерки".

Присутствовавшие на саммите представители избранного президента США Барака Обамы заявили, что он поддерживает проведение коллективных действий для преодоления мирового финансового кризиса и готов сотрудничать с другими странами для улучшения финансовой системы, когда он официально займет свой пост.

"Избранный президент верит, что саммит "Большой восьмерки", на котором присутствуют главы ведущих в экономическом плане стран мира, представляет собой отличную возможность для поиска совместных путей преодоления глобального финансового кризиса", - говорится в заявлении экс-главы Госдепартамента Мадлен Олбрайт и бывшего конгрессмена Джима Лича.