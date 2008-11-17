Лидера G20 договорились немедленно предпринять 6 шагов для преодоления финкризиса

Участники прошедшего в субботу, 15 ноября, в Вашингтоне саммита "Группы 20" достигли договоренности немедленно предпринять шесть шагов для преодоления глобального финансового кризиса.

Как отмечается в одобренной итоговой декларации, мировые лидеры согласились:

- продолжать предпринимать "безотлагательные усилия и дальнейшие шаги для стабилизации финансовой системы";

- "признать важность поддержки монетарной политики с учетом соответствующих условий в каждой отдельной стране";

- "использовать фискальные меры для стимулирования спроса на внутреннем рынке";

- оказывать содействие развивающимся странам "в получении доступа к финансам в нынешней сложной финансовой обстановке". "Мы подчеркиваем важную роль Международного валютного фонда в антикризисных шагах", - указывается в декларации;

- "поощрять Всемирный банк и другие международные банки развития использовать все свои ресурсы" для поддержки развивающихся стран;

- обеспечить Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие международные банки развития "достаточными ресурсами для того, чтобы они продолжали играть свою роль в преодолении кризиса".

В итоговой декларации подчеркивается, что лидеры "большой двадцатки" "полны решимости укреплять сотрудничество и работать совместно для возобновления глобального роста и достижения необходимых реформ в мировых финансовых системах".

"За последние месяцы наши страны приняли безотлагательные и исключительные меры для поддержки глобальной экономики и стабилизации финансовых рынков, - отметили лидеры "двадцатки". - Эти усилия должны продолжаться. В то же время, мы должны заложить основы для реформ, чтобы такой кризис, как нынешний, не мог повториться".

Участники встречи, подтвердив приверженность рыночной экономике, утвердили пять принципов реформ для укрепления финрынков и предотвращения возможных кризисов, а именно: повышение транспарентности и подотчетности, укрепление качественного регулирования, обеспечение согласованности финансовых рынков, развитие международного сотрудничества, реформирование международных финансовых организаций.

По каждому направлению даны поручения министрам и экспертам. Содержащиеся в декларации конкретные планы рассчитаны на ближайшую и среднесрочную перспективу. Незамедлительные меры должны быть приняты до 31 марта 2009 г. Новую встречу участники саммита условились провести до 30 апреля 2009 года и рассмотреть на ней "выполнение согласованных принципов и решений", передает ПРАЙМ-ТАСС.