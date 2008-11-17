НБУ заверяет в стабильности украинской банковской системы

Национальный банк Украины заявляет о стабилизации ситуации в банковской системе Украины.

Об этом сказал председатель правления НБУ Владимир Стельмах в эфире телеканала «Интер».

При этом он отметил, что кредитоспособность банков на сегодня является не хуже той, которая была до начала финансового кризиса.

Кроме того, председатель НБУ подчеркнул, что в банковской системе не наблюдается падения объемов кредитных вложений в экономику Украины.

По словам В.Стельмаха, в ноябре население вернуло 5 млрд. грн. на банковские депозитные счета. Еще одним из факторов, положительно влияющих на общую ситуацию в банковской системе, стало увеличение уставных капиталов ряда банков.

Напомним, в октябре 2008 года отток денежных средств с банковских депозитных счетов составил 16,9 млрд. грн.

По словам руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого, в целом на банковских депозитных счетах на 21 октября находилось 321,5 млрд. грн.

По данным Нацбанка, на 1 ноября 2008 года лицензию НБУ на осуществление банковских операций имели 182 банка.

Из банков, которые получили лицензии, 152 являются акционерными обществами (из них 113 - открытые акционерные общества, 39 - закрытые акционерные общества), 30 банков - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации в Украине находится 13 банков, из них 10 ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.