Экономика Европы вступила в период рецессии

Экономика в зоне евро снизилась в третьем квартале 2008 г. на 0,2%, так же как и во втором. Таковы предварительные данные Статистического управления Евросоюза, передает Газета.Ру.

В крупнейших странах зоны евро рецессия еще более глубокая: в Германии и Италии ВВП снизился на 0,4% во II квартале и на 0,5% - в III-м; "двойного падения" ожидали и от Франции, но ее экономика каким-то чудом сумела показать прирост в III квартале - на 0,14%.

Главной причиной квартального спада в еврозоне стала рецессия в крупнейшей экономике еврозоны - Германии - и в третьей по объемам производства - Италии. ВВП еврозоны в третьем квартале 2008 г. снизился на 0,2%, как и в предыдущем квартале, сообщило агентство Bloomberg.

По оценкам экономистов, после еврозоны на очереди США и, возможно, Япония. Развивающимся странам вряд ли грозит стагнация, но темпы их роста могут упасть в несколько раз.

Fitch предрекает, что в 2009 году ВВП США снизится на 1,2%, Великобритании – на 1,4%. А согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2009 году отрицательный рост экономики будет во всех без исключения развитых странах, в том числе и в Японии.

Если США не выйдет из кризиса за год, то даже в Китае и странах Юго-Восточной Азии рост через некоторое время может остановиться, и они тоже попадут в полосу рецессии, предупреждаеют аналитки.