В Казахстане выпустят купюру с портретом президента Назарбаева (фото)

Национальный банк Казахстана презентовал в Астане новую банкноту номиналом в 10 тыс. тенге с портретом президента Нурсултана Назарбаева, сообщает РБК со ссылкой на казахстанский телеканал «Хабар-24».

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Председатель Нацбанка Республики Казахстан Данияр Акишев рассказал на презентации, приуроченной ко Дню национальной валюты Казахстана, что размещение портретов на банкнотах — «яркая, привычная и понятная форма выражения идей государственности».

Он отметил, что Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Уинстон Черчилль, Ли Куан Ю изображены на купюрах своих стран, и выразил уверенность в том, что «банкнота с изображением Нурсултана Назарбаева по праву займет свое место в ряду».

Новая «президентская» купюра имеет десять элементов защиты, в том числе и водяной знак с изображением президента Казахстана. Она будет выпущена в обращение 1 декабря ограниченным тиражом в 100 тыс. экземпляров, и будет считаться действующим платежным средством.

Вместе с новой купюрой в обращение выйдет сувенирная монета в 5 тыс. тенге. Нацбанком предусмотрен выпуск 100 больших монет и еще 3 тыс. штук маленьких монет.​