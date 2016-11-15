Аудиторская служба проверила крупнейшие госпредприятия: нашла нарушений на 650 миллионов

Государственная аудиторская служба Украины за 10 месяцев текущего года в рамках проведения операционного аудита крупнейших государственных компаний выявила более 500 фактов неэффективного расходования государственных ресурсов на общую сумму 649,1 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку прошли 28 госхолдингов и 14 их подразделений.

Чаще всего, по данным Госаудитслужбы, нарушения касались процедур закупок, а также попыток опосредованного кредитования коммерческих компаний.

«Установлены факты, когда в бухгалтерском учете предприятий учитывались многомиллионные суммы дебиторской задолженности с признаками безнадежности. При этом такая задолженность считалась активом государственного предприятия, что на самом деле искажает достоверность финансового состояния предприятия», - сообщили в Госаудитслужбе.

В ведомстве также напомнили, что операционный аудит проводится на постоянной основе и является элементом контроля и превентивных мер, направленных на устранение финансовых нарушений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в ноябре 2015 года своим постановлением дал старт созданию Государственной аудиторской службы на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции – одного из ключевых органов проверки финансовой деятельности государственных предприятий.

По результатам анализа госзакупок в 2015 году Госфининспекция предупредила нарушения в этой сфере на общую сумму 2,7 млрд грн.