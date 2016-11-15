Гонтарева: на владельцев неплатежеспособных банков подали заявлений на 300 миллиардов

Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подали в правоохранительные органы более 3300 заявлений о совершении уголовных преступлений собственниками обанкротившихся банков на общую сумму около 300 млрд грн.

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Об этом говорится в видеокомментарии главы НБУ Валерии Гонтаревой, опубликованном в Twitter регулятора.

«Эти средства собственники обанкротившихся банков вывели из финансовых учреждений, чтобы вложить в развитие своих бизнес-империй. Их банки обанкротились, вкладчики пострадали, но их основной бизнес работает и приносит им доходы. Их имена продолжают появляться в рейтинге самых богатых украинцев», - сказала глава НБУ.

По словам Гонтаревой, за вывод средств акционеры должны понести уголовную ответственность и вернуть украденные средства вкладчиков.

Как сообщал УНИАН, задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в октябре сократилась на 560 млн грн, или на 1,1%, - до 52,44 млрд грн.

В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.