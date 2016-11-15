"Кредиты для своих": более половины банков нарушают требования по операциям со связанными лицами

Национальный банк по состоянию на 1 ноября провел диагностику 58 банков, по результатам которой обнаружил, что 27 банков осуществляют операции со связанными лицами с соблюдением требований регулятора.

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«Диагностика НБУ обнаружила, что 27 банков осуществляют операции со связанными лицами с соблюдением требований регулятора, поэтому не должны предоставлять Национальному банку план мероприятий по приведению объемов операций со связанными лицами к нормативным требованиям», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно сообщению, 24 банка сейчас готовят трехлетние графики погашения кредитов связанным лицам, а 4 банковских учреждения уже согласовали с Национальным банком такие графики.

До конца 2016 года Национальный банк Украины планирует проверить все банковские учреждения.

«Последние два года Нацбанк проводит огромную работу по установлению реальных объемов кредитования банками связанных с ними лиц. По результатам диагностического обследования было выявлено, что многие украинские банки фактически, привлекая депозиты населения, финансировали этими средствами бизнес своих владельцев и других связанных с банком лиц. Такая деятельность создавала угрозу стабильности как самих банков, так и банковской системы в целом. Однако благодаря усилиям Национального банка Украины эти риски существенно снижены. Многие банки подготовили трехлетние графики погашения кредитов связанным лицам, выполнение которых позволит говорить, что в 2019 году банковские учреждения будут работать, не нарушая нормативов», - цитируются в сообщении слова начальника Управления мониторинга связанных с банком лиц НБУ Алексея Рудого.

Как сообщал УНИАН, значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами (Н9) по банковской системе Украины за сентябрь снизилось на 0,86 п.п. - до 28,19%, однако это значение остается выше установленного Национальным банком Украины допустимого максимума в 25%.