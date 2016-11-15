МВФ заметил "положительный тренд" в реформах в Украине - пресс-служба Кабмина

Миссия главного кредитора Украины - Международного валютного фонда, которая работает сейчас в Киеве, отмечает позитивные изменения по всем направлениям реформ» по сравнению с ситуацией годичной давности.

Об этом сказал заместитель директора Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает пресс-служба Кабмина.

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«Можно говорить о том, что позитивный тренд наблюдается по всем направлениям, если сравнивать текущую ситуацию с той, которая была год назад, - цитирует пресс-служба Арванитиса. - Я надеюсь, что вместе мы сможем продолжить внедрение структурных реформ. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать экономику (Украины - УНИАН) успешной, а достижения - существенными».

Напомним, по данным МВФ, Украине до 2019 года понадобится не менее 25 миллиардов долларов внешнего финансирования по линии МВФ и международного сообщества. На текущий момент основными источниками вливаний в экономику Украины являются кредиты международных организаций - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, а также макрофинансовую помощь от правительств США, ЕС и Японии. Наибольшей с финансовой точки зрения является программа сотрудничества Украины с МВФ, утвержденная в марте 2015 года. Она рассчитана на 4 года, объем финансирования составляет 17,5 миллиарда долларов. Объем уже выделенных Украине средств по этой программе составляет 7,62 миллиарда долларов. В 2017 году Украина рассчитывает получить по программе 5,4 миллиарда долларов.

Однако в правительстве ожидают, что уже в 2017 году тенденция будет меняться, и главными источниками финансирования станут инвестиции - внешние и внутренние - и рост производства. В частности, глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин в октябре текущего года сообщил, что уже к январю Украина сформирует и представит портфель крупных инвестпроектов на 20-30 миллиардов долларов.