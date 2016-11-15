Рада приняла закон о выплатах обманутым вкладчикам банков

Верховная Рада приняла за основу и в целом поданный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о защите пострадавших в результате аферы в банке «Михайловский».

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За принятие законопроекта 5390 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг» за основу и в целом проголосовали 285 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее, представляя законопроект перед членами комитета, представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов отметил, что в результате преступной схемы в банке «Михайловский» пострадали 14 тысяч вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд грн.

«Банком не предоставлялась информация вкладчикам, что на привлеченные средства не распространяется гарантия Фонда», - сказал он.

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Герасимов отмечал, что Фонд гарантирования рассмотрит отдельно каждое заявление вкладчика банка «Михайловский» и после принятия закона, не позднее 20 дней после вступления его в силу, Фонд начнет выплаты.

По его словам, указанный законопроект позволит предотвратить использование таких схем в будущем.

Законопроект также поддержали присутствующие на заседании комитета представители Фонда гарантирования вкладов и Национального банка Украины.

По информации НБУ, накануне введения временной администрации, 20 мая, когда глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы в суде.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.