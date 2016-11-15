Гривня на межбанке продолжает падать – 26,30 за доллар

Во вторник, 15 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0450/28,2060 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4050 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0118 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 434 сделки на сумму 246,82 млн долл.