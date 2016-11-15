Иностранные инвестиции в экономику Украины выросли на $2,6 миллиарда

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2016 года составил 45,152 млрд долл., что на 2,618 млрд долл., или на 6,2%, больше показателя на начало года на уровне 42,535 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в январе-сентябре в акционерный капитал нерезидентов поступило 3,801 млрд долл. новых инвестиций, при этом отток за период составил 459,3 млн долл. Негативное влияние отрицательной переоценки инвестиций составило 724,4 млн долл., в том числе негативная курсовая разница - 657,2 млн долл.

В сообщении отмечается, что инвестиции за 9 месяцев поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 октября составил 6,237 млрд долл. Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (93,4%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.