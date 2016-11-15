"Старыми методами построить новую Украину невозможно": Гройсман рассказал бизнесу о планах Кабмина

Следующий 2017 год должен стать для Украины годом экономического роста и искоренения проявлений коррупции и популизма, тянущего страну в прошлое.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках выступления на Ежегодном собрании Европейской Бизнес Ассоциации, объединяющей крупнейшие украинские и иностранные компании, работающие на украинском рынке.

«Уверен, что 2017 год станет годом роста и полноценной стабилизации, - сказал Гройсман. - Нам нужно принимать ряд непопулярных решений. Таких, к примеру, как ликвидация проявлений коррупции на газовом рынке… Конечно, это вызов - и для власти, и для граждан. И есть те, кто хочет дестабилизировать ситуацию. Сделать то, что делали десятилетиями – устроить в стране потрясения. Но старыми методами построить новую Украину невозможно».

Гройсман подчеркнул, что готов объяснять каждое решение правительства, поскольку эти решения призваны «сделать ситуацию в стране только лучше». «Никто не сможет сбить Украину с пути изменений. И все испытания мы должны воспринимать как возможности, - подчеркнул глава правительства. - Мы не занимаемся бегом по верхам. Мы довольно глубоко вникаем в ситуацию в стране… И мы будем идти дальше и принимать решения, которые позволят нам быть сильной экономикой. Популисты должны остаться в прошлом. Украина не может позволить себе популизм».

Гройсман подчеркнул, что уже через несколько лет Украина может достичь значительного экономического прогресса. «За Украину нужно бороться, за изменения нужно бороться. И людей, которые понимают, что популизм должен остаться в прошлом, все больше. Я в это верю. Пришло время ответственной политики, и мы должны это продемонстрировать», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительство закладывает рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3%. Вместе с тем, прогноз международных финансовых организаций, а также рейтинговых агентств несколько ниже - на уровне 2 - 2,5%.