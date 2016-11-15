В Киеве на взятке погорел следователь райуправления полиции
20:46, 15 ноября 2016Финансы
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В Киеве задержали следователя одного из районных управлений полиции во время получения неправомерной выгоды в размере 10,4 тысячи гривень.
На взятке попался следователь райуправления полиции / УНИАН
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.
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Отмечается, что правоохранитель требовал от гражданина указанные средства за непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Его разоблачили после получения второй части оговоренной суммы.
В настоящее время решается вопрос относительно сообщения работнику нацполиции о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством)
Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, добавили в прокуратуре.
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