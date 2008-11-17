ВВП до конца года продолжит снижение - ING Bank

Спад ВВП в октябре составил 2,1%, превысив даже самые пессимистические прогнозы.

Как отмечают эксперты ING Bank, сельское хозяйство было основным фактором роста, в то время как производство электроэнергии последовало за динамикой строительного сектора и переместилось в фазу спада в показателях за этот год.

«Мы ожидаем дальнейшего снижения ВВП до конца 2008 г.», - подчеркивают эксперты банка.

По их мнению, довольно неожиданный спад промышленного производства отрицательно повлиял на динамику ВВП в октябре, который продемонстрировал месячное снижение впервые за последние 3 года. Спад оказался сильнее последних прогнозов (-1.7%). Достаточно хороший рост экономики за 3 кв. 2008 г. сохранил ВВП в позитивном диапазоне в показателях с начала года в размере 5,8% за 10 месяцев 2008 г. Это также значительно ниже значения рыночного прогноза 6.4%.

В традиционно негативном секторе этого года – строительстве – темпы падения увеличились (с -10.3% за 9 мес. 2008 г до -12.7% за 10 мес. 2008 г.). Пока не видно никаких положительных факторов, которые позволили бы остановить данную тенденцию в секторе, поскольку спрос на жилье очень небольшой из-за низкого уровня предложения ипотечных кредитов, в то время как снижение в реальном секторе экономики уменьшает спрос и на коммерческую недвижимость. Кроме того, строительные компании не могут получить финансирование из банковской системы даже для того, чтобы завершить начатые строительные проекты со степенью готовности 70%-80%, тогда как государство все еще не предложило никаких механизмов поддержки для сектора, подчеркивают эксперты.

В банке негативно оценивают снижение добавленной стоимости в производстве электроэнергии на 1.5% (за год) за январь-октябрь 2008 г., что может быть более точным показателем снижения реального сектора экономики, поскольку учитывает как официальную, так и теневую экономику. Таким образом, снижение объемов производства электроэнергии и соответствующее снижение уровня ее потребления может быть первым индикатором более негативного реального состояния национальной экономики. Несмотря на то, что на сырье и продукцию сталелитейной отрасли приходится четверть всех грузоперевозок в Украине, существенного снижения в объемах сектора транспорта и связи за 10 мес. 2008 г. не наблюдалось, в то время как последнее увеличение тарифов на услуги стационарной связи на 20% могло компенсировать уменьшение добавленной стоимости в секторе транспорта.

Несмотря на отсутствие существенного замедления прироста объемов розничной торговли в октябре, в банке отмечают более значительное замедление размера добавленной стоимости всего сектора торговли (включая оптовую торговлю, ремонт и другие подобные услуги) с 9.4% годового роста за 9 мес. 2008 г. до 6.3% годового роста за 10 мес. 2008 г. Эта динамика также свидетельствует о том, что торговля больше не оказывает большую поддержку экономике. Сельское хозяйство оставалось самым сильным фактором поддержки экономического роста в октябре, продемонстрировав годовой рост добавленной стоимости за 10 мес. 2008 г. на 18.3% в сравнении с 15.7% годового роста за 9 мес. 2008 г.

«Ухудшение показателей большинства секторов экономики в октябре, снижение прироста инвестиций и частного потребления, а также необходимость сокращения государственных расходов с целью выполнения бюджета этого года, дают нам основания ожидать дальнейшего снижения уровня ВВП в течение последних двух месяцев этого года. Тем не менее, умеренный рост экономики за первые три квартала этого года дает возможность удержать рост ВВП за весь год на позитивном уровне. Мы ожидаем, что рост ВВП в годовом выражении достигнет 4.9%», - подчеркивают эксперты.

По их мнению, снижение уровня ВВП в октябре повторило динамику промышленного производства за этот период. Данные по сектору производства электроэнергии уже свидетельствуют о снижении объемов приблизительно на 1.5% за 10 мес. 2008 г., и являются сигналом менее позитивных показателей роста экономики в целом (в т.ч. теневой экономики) в этом году.