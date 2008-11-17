Ющенко требует от Кабмина назвать сроки подготовки проекта госбюджета-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства безотлагательно определить и обнародовать четкие временные рамки подготовки проекта государственного бюджета на 2009 год.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме Президента Украины к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся с формированием государственного бюджета Украины на 2009 год. В письме он отмечает, что к началу нового бюджетного года осталось полтора месяца, а страна не имеет на следующий год четко определенных ориентиров социально-экономического развития и параметров бюджетной политики, которые бы соответствовали реалиям сегодняшнего дня.

Президент подчеркивает, что, несмотря на то, что уже прошло две недели, как внесенный в Верховную Раду проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» возвращен правительству на доработку, общество до сих пор не проинформировано о планах Кабинета Министров относительно организации работы над новым законопроектом.

В связи с тем, что прохождение бюджетного процесса уже вышло за пределы установленных Бюджетным кодексом Украины сроков, В.ЮЩЕНКО считает, что правительство должно безотлагательно определить и обнародовать четкие временные рамки подготовки бюджета на следующий год. При этом глава государства просит в недельный срок разработать и представить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2009 год, а также, исходя из них, основные параметры сводного и государственного бюджетов.

Президент в очередной раз подчеркивает, что бюджет должен стать основным звеном в системе антикризисных действий власти.

В письме В.ЮЩЕНКО также излагает свое видение принципов формирования основной сметы государства. В частности, подчеркнул глава государства, бюджет должен содержать реалистичные показатели, он должен быть построен на бездефицитной основе. Президент считает, что в нем должна быть максимальная концентрация ресурсов на финансирование инфраструктурных, инвестиционных и инновационных проектов общегосударственного значения, в первую очередь, направленных на обеспечение энергетической безопасности страны и введение энергосберегающих технологий, развитие транспортной отрасли.

Также, по убеждению Президента, в бюджете-2009 должны быть предусмотрены средства на обеспечение проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, реализацию противопаводковых мероприятий, создание Стабилизационного фонда за счет поступлений в полном объеме от приватизации государственного имущества и целевого размещения государственных ценных бумаг для поддержки тех отраслей, которые больше всего пострадали от мирового кризиса, а также удешевление кредитования проектов малого и среднего бизнеса, которые позволят повысить уровень занятости населения, обеспечение сбалансированности финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины», сохранение реальных социальных стандартов жизни населения и изменение прожиточного минимума и минимальной заработной платы в соответствии с индексом инфляции и тому подобное.

В.ЮЩЕНКО убежден, что учет отмеченных приоритетов в государственном бюджете Украины на 2009 год станет залогом стабильного развития государства и позволит дать достойный ответ на негативное влияние мирового финансового кризиса на экономику Украины.