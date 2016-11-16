НБУ решил поддержать гривню – после двухмесячного перерыва объявил аукцион по продаже валюты

Национальный банк Украины сегодня, 16 ноября, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни объемом до 50 млн долл., сообщается на сайте регулятора.

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Последний раз НБУ проводил аукцион по продаже валюты почти два месяца назад - 21 сентября, после чего проводил аукционы по покупке, в ходе которых пополнил золотовалютные резервы на 273 млн долл.

Согласно анонсу на сайте регулятора, заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 26,15/26,30 грн/долл.

Данные о средневзвешенном курсе гривни на межбанке к этому часу на сайте НБУ пока отсутствуют.