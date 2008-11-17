Ющенко: Экономический кризис изменил политические приоритеты в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что экономический кризис изменил политические приоритеты в Украине.

Об этом говорится в его статье, опубликованной 17 ноября в Financial Times, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Кризис изменил политические приоритеты. Возник запрос на экономическое лидерство, единство, профессионализм и компетентность», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент констатирует, что в выборе путей выхода из политического кризиса в Украине возможны два варианта: создание нового парламентского большинства или внеочередные выборы.

В.ЮЩЕНКО в своей статье характеризует экономическую ситуацию в стране и антикризисные шаги, предпринятые для преодоления последствий мирового финансового кризиса на национальную экономику.

«Украина смогла оперативно среагировать на первые вызовы финансового кризиса. Более того, мы получили шанс для экономических трансформаций и проведения структурных реформ. Как Президент заверяю, что Украина не будет слабым звеном в мировой финансовой и экономической системе», – говорится в статье главы государства.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что причинами для экономических неурядиц в стране стали ошибки правительственной политики, которая базировалась на популизме, в частности, раздача денег, которая в несколько раз увеличила инфляцию, особенно во второй половине 2008 года.

В то же время Президент убежден: кризис – это не только риски для экономики и угрозы для развития страны, но и новые возможности для экономических реформ и новые шансы для качественного экономического роста. «Принятая антикризисная программа даст толчок коренным экономическим и управленческим изменениям в Украине. Украина должна выйти из кризиса с абсолютно новым качеством государственного менеджмента и управления», – считает В.ЮЩЕНКО.