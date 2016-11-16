НБУ завершил ликвидацию банка Авакова

Национальный банк Украины завершил ликвидацию банка «Базис», который принадлежал нынешнему главе МВД Арсену Авакову.

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Согласно сообщению на сайте НБУ, ликвидация банка завершилась 28 августа.

«Ликвидатором банка принимаются меры по исключению банка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в порядке, предусмотренном Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года в банк «Базис» была введена временная администрация НБУ. Нацбанк постановлением №357 от 23 августа 2012 г. принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора банка «Базис».

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ «Базис» относился к группе небольших финансовых учреждений с активами менее 3 млрд грн. Банк входил в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.