Заместителя мэра Славянска поймали на взятке в 150 тысяч гривень

Служба безопасности Украины задержала заместителя мэра Славянска за получение взятки в 150 тысяч гривень.

Как сообщает пресс-центр СБУ, такую сумму (10% от стоимости объекта) чиновник требовал за предоставление преимущества в конкурсе по отчуждению коммунальной собственности – здания бывшего детского сада. Читайте такжеНа Донетчине полиция задержала охранника "народных мэров" Славянска Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Чиновника задержали а ст. 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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