Заместителя мэра Славянска поймали на взятке в 150 тысяч гривень
11:35, 16 ноября 2016Финансы
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Служба безопасности Украины задержала заместителя мэра Славянска за получение взятки в 150 тысяч гривень.
Заместителя мэра Славянска поймали на взятке / СБУ
Как сообщает пресс-центр СБУ, такую сумму (10% от стоимости объекта) чиновник требовал за предоставление преимущества в конкурсе по отчуждению коммунальной собственности – здания бывшего детского сада.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Чиновника задержали а ст. 208 УПК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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