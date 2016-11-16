Гройсман о повышении рейтинга Украины: страна вышла из преддефолтного состояния

Повышение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Украины до уровня «В-» с «ССС» говорит о выходе страны из преддефолтного состояния, сообщил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте такжеFitch улучшило прогноз роста экономики Украины

Он уточнил, что два года назад Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами, однако бороться с ними довелось с «ослабленной экономикой и пустым бюджетом».

«Но за два года благодаря непопулярным решениям нам удалось стабилизировать ситуацию. Это хороший сигнал (повышение рейтинга - УНИАН), - сказал Гройсман. - У нас также экономический рост - по третьему кварталу 1,8%. Это пока не очень ощутимо для граждан, но это значит, что экономика начинает возрождаться. И наша политика в том, чтобы через экономический рост мы могли сформировать ресурсы и инвестировать их в реальную жизнь людей».

Гройсман подчеркнул, что признание позиций Украины означает то, что страна выстояла и начинает возрождаться. «Конечно, от математического роста до реального ощущения его должно пройти время, но мы помним, как ощутили все украинские семьи падение экономики. Сейчас мы делаем первые шаги (по восстановлению государства - УНИАН)», - сказал глава правительства

Как сообщал УНИАН, в середине ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам. Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. В их числе: снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл. Вместе с тем, по мнению аналитиков Fitch, для Украины остаются весьма высокими политические риски, в особенности риск эскалации конфликта на востоке, а также риск остановки выполнения программы реформ, одобренной МВФ.

Как подчеркнул министр финансов Украины Александр Данилюк, Министерство финансов продолжит работу с международными рейтинговыми агентствами с целью повышения кредитных позиций Украины и, как следствие, увеличения возможностей нашей страны и деловых кругов нашей страны на международных рынках капитала.