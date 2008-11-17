В Стабилизационный фонд в 2009 г. поступит 50 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины направить в 2009 году в Стабилизационный фонд по меньшей мере 50 млрд. грн.

Об этом говорится в размещенном сегодня на официальном сайте Президента Указе «О дополнительных мерах по преодолению финансового кризиса в Украине».

В соответствии с указом правительство должно уже в первом квартале 2009 года направить в Стабилизационный фонд 10 млрд. грн. Для этого, в частности, Кабмин должен внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении источников наполнения Стабилизационного фонда за счет поступлений от платы за аренду государственного имущества, дивидендов (дохода), начисленных на акции (частицы, паи) хозяйственных обществ, которые состоят в государственной собственности, части прибыли (дохода) государственных предприятий и тому подобного, и обеспечить сопровождение этого законопроекта во время прохождения его в парламенте.

Глава государства поручил правительству также обеспечить безусловное выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальные основы их реализации», введенного в действие указом Президента Украины от 6 марта 2008 года №200, в том числе введение положений этого решения во время: сопровождения в Верховной Раде законопроекта о Государственной программе приватизации на 2008 – 2012 годы, других законопроектов по вопросам приватизации; определения перечня объектов государственной собственности, которые могут быть приватизированы в 2009 году.

Кабмин должен утвердить в месячный срок порядки использования средств Стабилизационного фонда на кредитование или совместное финансирование долгосрочных инфраструктурных, инвестиционных и инновационных проектов общегосударственного значения; удешевление кредитования проектов малого и среднего бизнеса, в частности влияющих на повышение уровня занятости населения; предоставление кредитов для завершения строительства жилья, которое осуществляется с привлечением ипотечных кредитов и обязательным условием которого является совместное финансирование со стороны банков и застройщиков, предусмотрев предоставление таких кредитов в первую очередь в завершение строительства многоквартирных жилых домов с готовностью более 50%; развитие внутреннего спроса на товары, которые производятся украинскими товаропроизводителями для экспорта и в отношении которых наблюдается ухудшение мировой конъюнктуры.

Кроме того, Президент требует от Кабмина разработки с привлечением представителей коммерческих банков и субъектов ведения хозяйства и утверждения до 31 декабря 2008 года проектов, которые будут реализовываться при поддержке Стабилизационного фонда.

Правительство должно проработать вопрос и внести в установленном порядке предложения об использовании средств Стабилизационного фонда.

С целью улучшения платежного баланса государства, в соответствии с указом, правительство должно провести в соответствии с нормами статей XII, XVIII ГАТТ 1994 консультации с заинтересованными государствами – членами ВТО и Международным валютным фондом о необходимости применения Украиной мер по защите национального товаропроизводителя с учетом международных обязательств Украины, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию, и т.д.

Правительство должно ввести на период до стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине мораторий на повышение цен на товары и услуги субъектов естественных монополий и рассмотреть возможность их снижения для производителей, потребляющих такие товары и услуги.

Также В.ЮЩЕНКО поручил Кабмину внести в двухнедельный срок на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, в том числе доработанный проект государственного бюджета Украины на 2009 год.

Правительство должно принять меры для заключения на протяжении месяца с предприятиями, объединениями предприятий отраслей экономики, которые наиболее поражены мировым финансовым кризисом, меморандумов об определении совместных мер для стабилизации ситуации в соответствующих отраслях; обеспечить при участии Национального банка Украины в месячный срок увеличения уставных капиталов государственных банков и принять в установленном порядке меры по направлению полученных открытым акционерным обществом «Державний ощадний банк України» ресурсов на осуществление ипотечного кредитования, открытым акционерным обществом «Державний експортно-імпортний банк України» - на кредитование экспорта и предоставление экспортных гарантий.

Кабмин должен принять меры по остановке ввоза в Украину продукции животного происхождения как давальческого сырья; обеспечить надлежащее финансирование Аграрного фонда; отменить декларирование цен и предоставление преференций предприятиям Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву на импорт сельскохозяйственного сырья; не допускать принуждения к уплате налогов, сборов (обязательных платежей) за следующие налоговые периоды.

Фонду государственного имущества Украины надлежит обеспечивать при осуществлении приватизации предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, учет конъюнктуры на соответствующих рынках и решение СНБО от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальные основы их реализации», введенного в действие указом Президента Украины от 6 марта 2008 года № 200.

Национальному банку Украины предлагается ввести целевое рефинансирование банков для кредитования сроком на пять лет инвестиционных проектов под учетную ставку НБУ под залог пулов ипотечных кредитов, в первую очередь для: завершения строительства определенных по результатам инвентаризации многоквартирных жилых домов с готовностью свыше 50%; инфраструктурных проектов в сфере энергетики, транспорта, связи, а также связанных с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Также НБУ должен принять в месячный срок меры по пролонгации кредитов, полученных в банковских учреждениях для инвестиционных проектов субъектами агропромышленного, машиностроительного, металлургического и энергетического комплексов; снижению стоимости ресурсов для банков и субъектов хозяйствования.