Киберполиция в Киеве разоблачила масштабную сеть онлайн-казино (фото)

12:54, 16 ноября 2016
Финансы
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Киберполиция ликвидировала незаконную сеть из 18 онлайн-казино с ежемесячным доходом свыше 400 тысяч евро.

Вадим Троян / Facebook

В Киеве киберполиция разоблачила преступную группировку, которая занималась администрированием и функционированием 18 популярных в Европе и странах постсоветского пространства незаконных онлайн-казино. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Вадим Троян.

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В состав группировки, которую организовали граждане РФ и Литвы, входили 20 человек. Злоумышленники наладили масштабный подпольный бизнес в одном из офисных центров Киева.

На них работали около 120 наемных работников. "ІТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игорных веб-ресурсов и финансисты даже не подозревали, что работают на мошенников", - написал Троян.

По его данным, ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял более 400 тысяч евро. Преступники легализовали его через ряд оффшорных компаний, оформленных на нескольких членов ОПГ.

Вадим Троян / Facebook

Правоохранители установили, что участники преступной группировки разработали криминальную схему оформления гражданства Украины. В результате нескольким из них удалось получить украинские паспорта.

"Получая сверхприбыли от преступной деятельности, злоумышленники тратили их на покупку драгоценных украшений, огнестрельного оружия и наркотиков, правоохранители изъяли во время обыска. Кроме того, у мошенников изъяли 2,5 млн грн. наличными, незарегистрированный пистолет Макарова и 145 патронов к нему, а также документацию и другие доказательства противоправной деятельности", - добавил Троян.

В операции по обезвреживанию ОПГ принимали участие почти 80 сотрудников Национальной полиции и прокуратуры, а также спецагенты киберполиции и КОРД. Сейчас основных фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе киберполиция также изъяла серверы одного из крупнейших нелегальных онлайн-кинотеатров FS.to.

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