Киберполиция в Киеве разоблачила масштабную сеть онлайн-казино (фото)

В Киеве киберполиция разоблачила преступную группировку, которая занималась администрированием и функционированием 18 популярных в Европе и странах постсоветского пространства незаконных онлайн-казино. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Вадим Троян.

Читайте такжеВ центральном офисе "Интертелекома" проходят обыски: изымается техника

В состав группировки, которую организовали граждане РФ и Литвы, входили 20 человек. Злоумышленники наладили масштабный подпольный бизнес в одном из офисных центров Киева.

На них работали около 120 наемных работников. "ІТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игорных веб-ресурсов и финансисты даже не подозревали, что работают на мошенников", - написал Троян.

По его данным, ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял более 400 тысяч евро. Преступники легализовали его через ряд оффшорных компаний, оформленных на нескольких членов ОПГ.

Правоохранители установили, что участники преступной группировки разработали криминальную схему оформления гражданства Украины. В результате нескольким из них удалось получить украинские паспорта.

"Получая сверхприбыли от преступной деятельности, злоумышленники тратили их на покупку драгоценных украшений, огнестрельного оружия и наркотиков, правоохранители изъяли во время обыска. Кроме того, у мошенников изъяли 2,5 млн грн. наличными, незарегистрированный пистолет Макарова и 145 патронов к нему, а также документацию и другие доказательства противоправной деятельности", - добавил Троян.

В операции по обезвреживанию ОПГ принимали участие почти 80 сотрудников Национальной полиции и прокуратуры, а также спецагенты киберполиции и КОРД. Сейчас основных фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе киберполиция также изъяла серверы одного из крупнейших нелегальных онлайн-кинотеатров FS.to.