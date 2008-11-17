Россия может поучаствовать в кредитовании МВФ

Россия может поучаствовать в увеличении финансовых ресурсов Международного валютного фонда: до конца текущего года РФ собирается внести в Фонд финансовых операций МВФ порядка одного миллиарда долларов, заявил РИА Новости в понедельник заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин.

"В принципе может идти речь (об увеличении финансовых ресурсов за счет России)", - сказал он. Как объяснил Панкин, имеется в виду российский взнос в Фонд финансовых операций, из которых финансируются кредиты странам. Это будет со стороны России своего рода кредит - по ним будут начисляться проценты и их можно будет вернуть, если эти деньги будут нужны самой РФ, подчеркнул замминистра.

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан ранее заявил, что для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса необходимо осуществлять дополнительное финансирование МВФ. В связи с тем, что все большее число стран обращается в МВФ за помощью, Фонду в скором времени понадобится еще примерно 100 миллиардов долларов, сказал он.