Гривня продолжает пике – на межбанке 26,38 за доллар

В среду, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,28/26,38 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1370/29,2420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4030 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,3544 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 230 сделок на сумму 107,32 млн долл.