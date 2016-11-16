Гривня продолжает пике – на межбанке 26,38 за доллар
13:50, 16 ноября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1370/29,2420 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке установился на уровне 26,3544 грн/долл. / Фото УНИАН
В среду, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,28/26,38 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1370/29,2420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4030 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,3544 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 230 сделок на сумму 107,32 млн долл.
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