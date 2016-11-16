Гройсман заговорил о возможном улучшении экономических прогнозов на следующий год

Правительство может пересмотреть макроэкономические прогнозы на 2017 год в сторону улучшения, а также повысить ориентиры социальных стандартов в случае, если рост экономики окажется более значительным, чем планировалось ранее. Об этом, открывая заседание правительства, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мы ждем в следующем году, у нас будет 3%-ный рост (экономики - УНИАН). Мы планируем повысить стандарты. И я не исключаю, что мы по итогам выполнения бюджета (на текущий год - УНИАН) будем пересматривать эти цифры», - сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр отмечал, что 2017 год должен стать для Украины годом экономического роста и искоренения проявлений коррупции и популизма, тянущих страну в прошлое. Гройсман подчеркивал, что готов объяснять каждое решение правительства, поскольку эти решения призваны «сделать ситуацию в стране только лучше», и «никто не сможет сбить Украину с пути изменений». По мнению главы правительства, уже через несколько лет Украина может достичь значительного экономического прогресса.

Правительство закладывает рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3%. Вместе с тем, прогноз международных финансовых организаций, а также рейтинговых агентств несколько ниже - на уровне 2-2,5%.