Кабмин увеличил алименты и выплаты по несчастным случаям на производстве

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населении и включил алименты, назначенные в твердой денежной форме, а также страховые выплаты по несчастным случаям на производстве в перечень объектов индексации.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

В Министерстве также уточнили, что принятые изменения позволяют индексировать как сами пенсии, так и страховые выплаты, не уменьшая размеров одних платежей за счет других, как было ранее.

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"В условиях повышения цен принятие такой нормы уменьшит социальное напряжение среди лиц, пострадавших на производстве и получающих страховые выплаты и пенсии", - отметили в Минсоцполитики.

Кроме того, в Министерстве сообщили, индексация пенсий и страховых выплат будет осуществлена также для граждан, проживающих за пределами Украины, в соответствии с положениями международных договоров в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря текущего года Кабмин повышает на 10% социальные стандарты. В частности, размер минимальной пенсии составит 1 247 гривни.