Нацбанк признал неплатежеспособным "Артем-Банк"

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным небольшой банк "Артем", сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга в Нацбанке.

"Вчера решением правления Национального банка был признан неплатежеспособным банк "Артем". Сегодня там уже работает Фонд (Фонд гарантирования вкладов физлиц)", - сказала Рожкова.

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По ее словам, 94% вкладчиков банка получат компенсацию в пределах гарантированной суммы.

Среди причин такого решения Рожкова назвала низкое качество кредитного портфеля банка, в связи с чем капитал стал отрицательным, при этом финучреждение не предоставило реальный план докапитализации.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонду гарантирования вкладов физлиц. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.