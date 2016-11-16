Нацбанк признал неплатежеспособным "Артем-Банк"
В НБУ сообщили, что 94% вкладчиков банка получат компенсацию в пределах гарантированной суммы.
Национальный банк Украины признал неплатежеспособным небольшой банк "Артем", сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга в Нацбанке.
"Вчера решением правления Национального банка был признан неплатежеспособным банк "Артем". Сегодня там уже работает Фонд (Фонд гарантирования вкладов физлиц)", - сказала Рожкова.
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По ее словам, 94% вкладчиков банка получат компенсацию в пределах гарантированной суммы.
Среди причин такого решения Рожкова назвала низкое качество кредитного портфеля банка, в связи с чем капитал стал отрицательным, при этом финучреждение не предоставило реальный план докапитализации.
Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонду гарантирования вкладов физлиц. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.