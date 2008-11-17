Общественность требует взять под контроль американского бизнесмена Флетчера

Комитет по борьбе с социальным злом и инициативная группа «Антифлетчер» обратились в Министерство внутренних дел, Службу безопасности и Генеральную прокуратуру с требованием взять под контроль деятельность в Украине американского бизнесмена Роберта Флетчера.

Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в УНИАН в понедельник, в которой приняли участие руководитель Комитета по борьбе с социальным злом Виталий Хибовский и представители инициативной группы «Антифлетчер».

По утверждению участников пресс-конференции, деятельность Р.Флетчера по привлечению средств якобы для реализации ряда бизнес-проектов может оказаться мошенничеством, так как она организована по принципу финансовой пирамиды. Об этом свидетельствует, в частности, то, что уже сегодня не исполняются обязательства по тем договорам, срок которых истек еще несколько месяцев назад.

Напомним, в январе 2008 года Р.Флетчер назвал "заказной кампанией" все критические материалы в украинской прессе о том, что он создает в Украине финансовые пирамиды.

Как сообщал УНИАН, ранее в украинской прессе появилось сообщение о том, что уже несколько месяцев в различных городах Украины можно увидеть рекламу на билбордах тренинга Р.Флетчера «Секреты миллионеров». Он позиционирует себя как успешного американского богача, который готов поделиться своими знаниями с украинцами. Правда, стоит это удовольствие недешево – 3 тыс. долл. за полный срок обучения.

Р.Флетчер занимается в Украине организацией тренингов, привлекая средства украинских граждан. Во всех его действиях есть признаки финансовой пирамиды, утверждают СМИ и добавляют, что в США кто-то уже обвинил его в мошенничестве.