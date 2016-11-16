Гривня укрепилась на межбанке до 26,30 за доллар

В среду, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,30 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0850/28,1870 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3457 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 528 сделок на сумму 292,22 миллиона долларов.