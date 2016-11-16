Нацбанк ослабил официальную гривню на 33 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2634,5680 (16 ноября – 2601,1762)

100 EUR – 2819,5147 (16 ноября – 2800,1662)

10 RUR – 4,0817 (16 ноября – 3,9679)

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,30 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0850/28,1870 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3457 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 528 сделок на сумму 292,22 миллиона долларов.