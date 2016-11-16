НБУ поддерживает президентский закон о выплатах вкладчикам банка "Михайловский"

Национальный банк Украины поддерживает принятый Верховной Радой Украины закон авторства президента Украины Петра Порошенко о выплатах по спорным вкладам в банке "Михайловский", заявила в ходе брифинга заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы расцениваем этот закон как таковой, который позволит в будущем избежать злоупотреблений в сфере банковского и финансового рынка. Потому что основные моменты, которые в этом законе обозначены: во-первых, запрет банкам осуществлять непрозрачные посреднические услуги, во-вторых, обязательство банков раскрыть информацию перед клиентами прозрачно и до конца, и в-третьих, запрет фактически небанковским финучреждениям привлекать вклады физических лиц", - сказала Рожкова.

По ее словам, принятие этого закона не станет прецедентом для крупных вкладчиков и бизнеса, которые суммарно потеряли в неплатежеспособных банках за последние 3 года 116 миллиардов гривень, призывом выйти на улицы и также как вкладчики банка "Михайловский" требовать возмещения своих потерь.

"Есть два запрета – банкам выступать в роли платформы, а небанковским финучреждениям – привлекать вклады. А нам предоставлено право фактически проверять банки, сообщают ли они вкладчикам и выполняют ли они свою функцию относительно полного раскрытия информации. Потому я уверена, что этот закон не станет предметом манипуляций, а скорее до принятия сплита (разделения функций Нацкомфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку) даст нам какие-то рычаги влиять на небанковский финансовый сектор", - добавила она.

Ранее эксперты раскритиковали принятый Верховной Радой Украины 15 ноября закон президента Украины Петра Порошенко о выплатах по спорным вкладам в банке "Михайловский", которые юридически были оформлены на связанные с банком компании. По их мнению, закон возлагает дополнительную нагрузку на налогоплательщиков и усугубляет проблему финансовой неграмотности украинцев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о защите вкладчиков, пострадавших в результате аферы в банке "Михайловский", который предусматривает предоставление права Фонду гарантирования вкладов физлиц после тщательного изучения всех обстоятельств заключения каждого конкретного депозитного договора и разработки порядка выплат обеспечить возврат средств вкладчикам.

По информации Фонда гарантирования вкладов, принятие закона даст правовые основания для выплаты возмещения большинству "спорных" вкладчиков, которые оформляли вклады на связанные с банком "Михайловский" финансовые компании. Речь идет о 14 тысячах человек с депозитами на общую сумму 1,2 миллиарда гривень. Старт выплат предусмотрен в течение 20 рабочих дней после принятия закона.

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Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая. По информации НБУ, накануне, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

Ключевой акционер банка Виктор Полищук якобы продал свою долю в банке накануне ввода временной администрации, однако Национальный банк Украины заявил, что не согласовывал смены собственника, поскольку не получал соответствующего обращения.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии фонд признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

14 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Шевченковский райсуд Киева по представлению столичной прокуратуры принял решение о наложении ареста на принадлежащий Полищуку имущественный комплекс "Гулливер".