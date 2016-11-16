Порошенко подписал закон о возмещении средств обманутым вкладчикам банков

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон направлен на решение вопроса ограбленных граждан.

По словам Порошенко, через 20 дней после вступления в силу закона, после проверки документов, в соответствии с законом, Фонд гарантирования вкладов может начать выплаты средств обманутым вкладчикам.

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«Был разработан законодательный механизм, который с одной стороны дает «зеленый свет» для компенсации денег через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а с другой стороны включает «красный свет» мошенникам. И более того – даже усиливает ответственность не только владельцев и менеджмента банков, которые присоединились к организации преступной схемы, а также финансовых институтов, которые принимали участие в этих схемах», - сказал президент, добавив, что документ «дает возможность большому количеству граждан получить свои деньги».

Напомним, Межведомственная рабочая группа определила четыре направления решения проблемы возврата средств вкладчикам.