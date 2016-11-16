В Минобразования пообещали увеличить зарплату учителей на 50%

Зарплата учителей в 2017 году в среднем увеличится на 50% вместо запланированных ранее 30%, поскольку правительство заложило в проект госбюджета, поданный на второе чтение, соответствующую субвенцию в размере 52 миллиарда гривень, что на 10,2 миллиарда гривень больше той, что закладывалась в бюджете к первому чтению.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, об этом заявила глава ведомства Лилия Гриневич во время парламентских слушаний "О состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине".

"Наша задача - это справедливое финансирование образования и науки", - цитирует Гриневич пресс-служба.

Также сообщается, что на следующий год государственная субвенция местным бюджетам на предоставление господдержки лицам с особыми образовательными потребностями заложена в размере 209 миллионов гривень.

"Профессионально-техническое образование также поддержат, ведь правительство сегодня определило 19 профессий общегосударственного значения, обучение на которых будет финансироваться из государственного бюджета. Всего для этого в проекте бюджета на 2017 год заложено почти 170 миллионов гривень", - указывается в сообщении.

Читайте такжеВ проекте бюджета заложили "минималку" 3200 гривень, дополнительные расходы – 28 миллиардов

Также правительство предлагает увеличить размер повышенной стипендии до уровня прожиточного минимума (1600 гривень с 1 декабря 2016 года). Для привлечения молодежи к обучению по остродефицитным специальностям (учителя, инженеры) предлагается существенно увеличить базовый размер стипендии для них.

В то же время Гриневич отметила, что, несмотря на то, что сумма расходов в 2017 году на науку была увеличена в проекте бюджета, поданном ко второму чтению, она покроет только повышение зарплат педагогических работников. При этом для развития науки средства также нужно выделять и на другие направления, в первую очередь для обновления материально-технической базы научных учреждений.

Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что оклады бюджетных работников в 2017 году вырастут в среднем на 50% вследствие инициированного правительством повышения минимальной зарплаты вдвое – до 3200 гривень.

Тарифные разряды учителей будут повышены на две позиции. Таким образом, зарплата учителя высшей категории, которого отнесут не к 12-му, а к 14-му разряду, с 1 января составит от 5266 гривень до 6841 гривни. Учителя без категории будут получать от 3960 гривень до 4853 гривень.