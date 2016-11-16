Парубий назвал возможную дату принятия госбюджета-2017 в Раде

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент может принять во втором чтении проекта государственного бюджета Украины на 2017 год 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

«Председатель Парламента выразил надежду, что Верховная Рада «скорее всего выйдет на принятие Бюджета 8 декабря», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что спикер выступил с инициативой, чтобы накануне принятия главного финансового документа состоялось его обсуждение совместно с премьер-министром, лидерами парламентских фракций и представителями Федерации Профсоюзов Украины.

Напомним, в конце сентября Верховная Рада приняла бюджет к рассмотрению и 20 октября приняла бюджет в первом чтении. В то же время парламентарии подготовили и направили в правительство 1165 поправок в бюджет на общую сумму более 960 миллиардов гривен, однако большинство поправок были отклонены из-за несбалансированность расходов и доходов.