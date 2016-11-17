Порошенко и Байден обсудили необходимые шаги для выделения Украине следующего транша МВФ

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В частности, сказано, что Порошенко предварительно известил о готовности к предстоящему саммиту Европейский Союз-Украина, который состоится в Брюсселе 24 ноября. Байден и Порошенко выразили надежду, что по итогам саммита прозвучит положительный сигнал поддержки украинскому народу.

"Лидеры также обсудили траекторию реформ в Украине и сделали упор на необходимости дальнейшего стремительного прогресса, в том числе относительно шагов, необходимых для обеспечения Украины следующим финансовым траншем от МВФ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщила о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составляет 7,62 млрд долл.

Читайте также Кредитование от МВФ зависит от проведения Украиной структурных реформ, - Fitch

До конца года Украина ожидает еще один пересмотр программы реформ и выделения до декабря четвертого кредитного транша в объеме 1,3 млрд долл. В случае если такое решение будет принято, оно станет первым таким решением в истории отношений Украины с фондом. Раньше все программы сотрудничества завершались получением нашей страной 2-3 траншей.

Для получения денег Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, что включает отмену спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.

15 ноября заместитель директора Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис заявил, что миссия МВФ прибыла в Украину в начале ноября, отметила позитивные изменения по всем направлениям реформ по сравнению с ситуацией годичной давности.