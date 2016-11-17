Негативные ожидания россиян усиливаются: люди запасаются продуктами

В России экономический кризис затронул в разной степени три четверти населения, причем 27,5% считают себя сильно пострадавшими - это на 3 п.п. больше, чем месяц назад, пишут "Ведомости" со ссылкой на ежемесячный мониторинг Института социального анализа и прогнозирования.

Около трети опрошенных опасаются потерять работу, выросла доля тех, у кого снизилась зарплата, а платить ее стали с задержками.

Читайте такжеК 2019 году более 20 миллионов россиян окажутся за чертой бедностиЕсли в сентябре росли позитивные оценки экономической ситуации, то к октябрю заметно увеличились негативные. Тех, кто не замечает изменений, стало существенно меньше, а тех, кто видит заметные ухудшения, – на 7% больше. Оценки экономической ситуации отличаются нестабильностью, констатируют в мониторинге. По сравнению с сентябрем на 3 п. п. выросла доля тех, кто считает, что ситуация ухудшается, следует из октябрьского опроса Фонда общественного мнения, выше средней доля таких мнений в городах-миллионниках, среди людей с высшим образованием и бедных.

Чаще всего люди считают, что через год ситуация будет примерно такой, как сейчас, ожидающих усиления кризиса несколько больше, чем тех, кто верит в рост экономики.

Сократившаяся в начале кризиса потребительская активность по-прежнему находится на достаточно низком уровне, но есть и позитивные тренды – снизилось количество людей, сокративших расходы на образование, на отпуск и развлечения. Тем не менее, экономия на потреблении остается главной формой адаптации: даже в группе относительно хорошо обеспеченных россиян к этой тактике прибегают около половины, в то время как в низкодоходной группе – 85%. Многие запасаются продуктами, особенно малообеспеченные. В январе – сентябре 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,3%, а реальный размер назначенных пенсий – на 3,6%

Если в оценке собственного финансового положения видны отдельные позитивные колебания, то в том, что касается социально-экономических эффектов кризиса, отмечается монотонный негативный тренд.