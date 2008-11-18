Кредиторка и дебиторка предприятий Украины выросли на 30%

Кредиторская задолженность предприятий Украины (текущая) в январе-сентябре 2008 году выросла на 31% – до 781 млрд. 216 млн. грн., дебиторская (текущая) – 33,4% – до 669 млрд. 520,5 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, просроченная дебиторская задолженность на 1 октября 2008 года составила 61 млрд. 690,2 млн. грн., кредиторская – 87 млрд. 047,2 млн. грн.

Дебиторская задолженность между предприятиями и учреждениями Украины на 1 октября 2008 года составила 612 млрд. 719,7 млн. грн., кредиторская – 702 млрд. 350,5 млн. грн.

В Госкомстате уточнили, что дебиторская задолженность по товарам, работам и услугам составила 315 млрд. 071,7 млн. грн., по векселям – 15 млрд. 594,3 млн. грн., перед бюджетом – 37 млрд. 027,8 млн. грн., по внутренним расчетам – 32 млрд. 960,7 млн. грн., по страхованию – 486 млн. грн., другая текущая задолженность – 211 млрд. 579,2 млн. грн.

Кредиторская задолженность по товарам, работам и услугам составила 357 млрд. 738,3 млн. грн., по векселям – 48 млрд. 005,8 млн. грн., перед бюджетом – 29 млрд. 018,4 млн. грн., по внутренним расчетам – 39 млрд. 066 млн. грн., по страхованию – 6 млрд. 667,7 млн. грн., по оплате труда – 10 млрд. 607,9 млн. грн., другая текущая задолженность – 211 млрд. 246,4 млн. грн.

По данным Госкомстата, дебиторская задолженность украинских предприятий перед субъектами хозяйственной деятельности других стран на 1 октября 2008 года составила 56 млрд. 800,8 млн. грн., в том числе стран СНГ – 11 млрд. 342,6 млн. грн. В частности, задолженность перед Россией составила 9 млрд. 530,6 млн. грн., перед Туркменистаном – 88,1 млн. грн. Кредиторская задолженность составила 78 млрд. 865,5 млн. грн., в том числе перед странами СНГ – 16 млрд. 321,5 млн. грн. В частности, задолженность перед Россией составила 14 млрд. 005,7 млн. грн., перед Туркменистаном – 289,7 млн. грн.