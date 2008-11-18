Великобритания сократит налоги для стимулирования экономики

Великобритания готова к существенному сокращению налогов для стимулирования экономической активности и быстрейшего преодоления последствий глобального финансового кризиса.

Это дал понять премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун после встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, передает Прайм-ТАСС.

Планы снижения налогов найдут отражение в намеченном на будущую неделю предварительном бюджетном докладе правительства.

Глава британского кабинета министров также заявил о своей поддержке призыва главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана о выработке антикризисного пакета мер, предусматривающего снижение налогов и учетных банковских ставок, увеличение уровня государственного заимствования для поддержания конъюнктуры и потребительного спроса, а также реализацию специальных программ по стимулированию промышленного сектора.

В этой связи Д.Стросс-Кан призвал правительства ведущих индустриальных стран мира направить на цели стимулирования 2% национального ВВП. Для Великобритании это составляет 30 млрд фунтов стерлингов. По уверению Г.Брауна, его страна примет подобный пакет мер.

"Великобритания, так же как и другие европейские страны, готова внести свой вклад в создание временных и доступных финансовых стимулов. Теперь ясно, что понимание необходимости немедленного создания таких стимулов в рамках среднесрочных финансовых стабилизационных программ существует в мире повсеместно", - заявил Г.Браун.