ПриватБанк предложил корпоративным клиентам полноценный бухучет без дополнительных инвестиций

Корпоративные клиенты ПриватБанка с помощью сервиса банка 1С онлайн теперь смогут вести полноценный бухгалтерский учет в "1C:Бухгалтерия 2.0 для Украины". Программа содержит актуальную регламентированную отчетность и обновляется автоматически.

В первую очередь такой сервис будет интересен руководителям компаний и предпринимателям, которые хотят получить необходимую отчетность без инвестирования в развертывание и поддержку учетной системы. Возможность вести несколько предприятий в одной или разных базах данных.

Кроме того, в сервисе уже интегрирован "Модуль обмена Приват24–1С", с помощью которого можно обмениваться платежами и зарплатными документами с банком, налоговыми накладными для бесплатной регистрации в ЕРНН, а также подписанными ЭЦП заказами, счетами, актами выполненных работ и расходными накладными с партнерами.

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Начать пользоваться сервисом очень просто – достаточно арендовать 1С онлайн вместо затратных локальных 1С. Важно, что клиентам, которые уже используют "1С:Управление небольшой фирмой для Украины" в рамках сервиса 1С онлайн, доплачивать за "1С:Бухгалтерия 2.0 для Украины" не нужно.

Чаще всего пользователи программы оплачивают от 1 до 5 рабочих мест, используя их по очереди, и экономят благодаря этому. Одними из главных преимуществ сервиса пользователи называют его доступность (можно работать из любой точки мира даже на планшете) и цену (легальная 1С и бесплатная отчетность всего за 199 гривни в месяц).

Все новые пользователи "1C:Бухгалтерия 2.0 для Украины" могут 30 дней пользоваться сервисом в режиме тест-драйва совершенно бесплатно!