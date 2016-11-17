Украине для роста ВВП на 3-4% в год необходимо не сбавлять темп реформ - Всемирный банк

Украинские власти за последние 3 года сделали очень много для восстановления экономики, однако для достижения роста ВВП на 3-4% в год в среднесрочной перспективе необходимо не сбавлять темп реформ.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе седьмого украинского инвестиционного форума CFA Society Ukraine.

Она подчеркнула, что за последние 3 года правительство провело больше реформ, чем за предыдущие 15 лет, отметив среди них переход к гибкому курсообразованию, фискальную консолидацию и повышение тарифов на газ с введением субсидий для незащищенных слоев населения, дерегуляцию, электронное декларирование.

"В результате этих реформ экономика более-менее стабилизировалась, и макроэкономисты видят некоторое восстановление, хотя и небольшое – реальный ВВП вырос на 1,1% за первые три квартала. Дефицит сектора общегосударственного управления сократился до 2% ВВП в 2015 году против 10% в 2014. Вы также знаете, что проводится очистка банковского сектора и свыше 80 банков было выведено с рынка", - сказала Кахконен.

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По ее словам, если не двигаться дальше в направлении структурных реформ, экономические перспективы будут оставаться слабыми и снова возникнут экономические дисбалансы с негативным влиянием на уровень жизни населения, в то время, как сохранение прежних темпов реформ на уровне, вызывающем доверие инвесторов, поможет достигнуть экономического роста 3-4% в среднесрочной перспективе.

"Процесс продолжается, сделано очень много, но нужно сделать еще намного больше. Сильное и устойчивое восстановление еще не началось. К сожалению, в Украине выросла бедность в последние годы. Сейчас подходящее время, чтобы Украина начала работу над устранением серьезных узких структурных мест, которые мешают развиваться экономике. Кроме того, нужно усилить антикоррупционные мероприятия», - добавила директор Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года Fitch Ratings прогнозировало рост экономики Украины в 2017 году на уровне не более 2% и не более 1% в 2016 году. В то же время, в правительстве Украины прогнозируют рост экономики в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и безработице в 8,7% и рассматривают эти показатели как базовые для формирования бюджета на 2017 год. Рост в 3% также прогнозируют в Европейской комиссии. Ключевые кредиторы страны - Всемирный банк, ЕБРР и Международный валютный фонд - оценивают возможности роста экономики на уровне 2-2,5%.