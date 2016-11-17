Миссия МВФ завершает работу в Киеве, итоги обнародуют в ближайшее время

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда завершает свою работу в Украине и в ближайшее время выпустит традиционное заявление по итогам дискуссий, проведенных с властями страны, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"В ближайшие дни Международный валютный фонд выпустит заявление по вопросу окончания работы миссии", - сказал Чурий.

При этом он обратил внимание, что на текущий момент вероятность получения четвертого транша от МВФ по программе EFF, что является ключевым итогом работы миссии и оценки реформ со стороны Совета директоров МВФ, - несколько снизилась.

"К НБУ вопросов (у МВФ - УНИАН) нет, в то же время, поскольку приближается конец года, мы считаем, что риски неполучения транша в сумме 1,3 миллиарда долларов несколько увеличиваются", - сказал Чурий, но не исключил, что Совет директоров Фонда может перенести вопрос выделения очередного кредитного транша на следующий год.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 миллиард долларов. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 миллиарда долларов.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 миллиарда долларов. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с МВФ. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже отмечал, что весьма оптимистично оценивает совместную работу правительства и миссии МВФ. Однако он не стал прогнозировать сроки выделения Киеву четвертого кредитного транша по программе EFF, поскольку "положительное решение Фонда о выделении нового транша зависит от выполнения Украиной плана сотрудничества".