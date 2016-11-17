Прогноз инфляции от Нацбанка: до 12% в 2016 году и до 8% в следующем

Национальный банк не сомневается в снижении инфляции в Украине до уровня целевых показателей в 12% на текущий год и 8% - на следующий год.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе седьмого украинского инвестиционного форума CFA Society Ukraine.

"Если говорить о снижении инфляции, у нас есть целевые показатели – 12% в этом году. Мы уверены, что выйдем на этот показатель. В следующем году – 8%. И мы планируем в среднесрочной перспективе, до 2019 года, выйти на 5%", - сказал Чурий, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно снижение инфляции в Украине в перспективе 12-24 месяцев.

Он подчеркнул, что снижение инфляции до низкого стабильного уровня является основной задачей НБУ для повышения доверия вкладчиков к банкам и привлечения долгосрочного финансирования в систему.

Также среди ключевых задач регулятора на этот период Чурий назвал повышение устойчивости банковской системы и эффективности банковского надзора.

"Мы провели диагностику – оценку качества активов и стресс-тесты банков, и таким образом поняли проблему банковской системы в целом. Проблема была в том, что в некоторых банках, к примеру, кредиты связанным сторонам составляли 90% активов. Разумеется, банковская система не может так работать", - пояснил он.

В этом направлении, как отметил Чурий, регулятор концентрируется на докапитализации банков по трехлетнему плану, сокращении кредитования связанных лиц в банках и раскрытии реальных собственников финучреждений.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8%, к октябрю 2015 года - до 12,4%. С начала года, в январе-октябре, потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.

Национальный банк Украины прогнозировал замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста экономики Украины в 2017 году до 2,5% против ранее прогнозируемых 2% и сохранило прогноз роста ВВП страны на текущий год на уровне 1,1%.

В правительстве Украины прогнозируют рост экономики в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и безработице в 8,7% и рассматривают эти показатели как базовые для формирования бюджета на 2017 год. Рост в 3% также прогнозируют в Европейской комиссии. Ключевые кредиторы страны - Всемирный банк, ЕБРР и Международный валютный фонд - оценивают возможности роста экономики на уровне 2-2,5%.